Konsensus: Norsk Hydro tjente 278 millioner på underliggende drift i tredje kvartal

Norsk Hydro offentliggjør regnskap for tredje kvartal fredag 23. oktober. Analytikere venter at selskapet da melder om et underliggende driftsresultat på 278 millioner kroner, melder TDN Direkt.

Estimatet er hentet inn fra 16 meglerhus av Norsk Hydro selv.

I tredje kvartal i fjor var underliggende driftsresultat 1.366 millioner.

Konsensus for underliggende driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) er på 2.331 millioner kroner.

Underliggende ebitda for ett år siden var på 1.366 millioner.

Produksjonen av primæraluminium ventes å vise 524.000 tonn, opp fra 522.000 i tredje kvartal i fjor.

Norsk Hydros totale salg av primærmetall anslås til 538.000 tonn, omtrent på nivå med samme tid i fjor.

Produksjonen av alumina estimeres til 1.098.000 tonn, ifølge TDN Direkt. For ett år siden var den på 1.320.000 tonn.

Hydro-aksjen er ned 19 prosent så langt i 2020.