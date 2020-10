REC varsler milliardemisjon

REC Silicon har engasjert Arctic Securities og Pareto Securities for å gjennomføre en rettet emisjon. Ifølge en børsmelding ønsker selskapet å hente inn én milliard kroner til en kurs på 10,80 kroner stykket.

Onsdag sluttet aksjen på 11,38 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på nesten 3,2 milliarder kroner.

I løpet av den siste uken har aksjen steget 120 prosent.

Pengene skal brukes til å finansiere ekspansjonen ved selskapets anlegg i Butte og Moses Lake, så vel som for generelle bedriftsformål.

Aker Capital AS og DNB Kapitalforvaltning har forpliktet seg til kjøpe aksjer for henholdsvis 300 millioner kroner og 150 millioner kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker hadde før kapitalinnhentingen en eierandel på nærmere 23 prosent. Gjennom å tegne seg for minst 300 millioner kroner, vil følgelig Røkke øke sin eierandel etter emisjonen.

En mulig emisjon i REC på 1 til 2 milliarder kroner var også tema i Økonominyhetene på FaTV onsdag. Se hele sendingen i videoruten under.

14.10.2020 Trygve Hegnar kommenterte utviklingen på en Oslo Børs som var svakt opp onsdag. REC svinget voldsom og var oppe i 14,59 kroner på det høyeste og 11,03 kroner på det laveste, en sving på 20 – 30 prosent. REC ble også dagens soleklart mest omsatte, foran Kongsberg Automotive og Nel, fulgt av nykommeren HydrogenPro. SAS og Norwegian var fremdeles i trøbbel, men det ble i hvert fall en liten oppgang i Norwegian. Dagens vinner ble Havyard, som på det meste var opp over 120 prosent til 5,30 kroner. På det laveste gikk den for under det halve, på 2,43 kroner. Kahoot steg til ny all-time high igjen, sammen med CSAM, Kitron og NTS. PGS og Polarcus falt til ny all-time low.