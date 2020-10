Norsk Hydro rammes av skyhøy straffetoll etter angivelig aluminium-dumping

Det amerikanske handelsdepartementet varslet nylig at det blir innført straffetoll mot produsenter av valset aluminium i 18 land. Tollsatsene går hovedsakelig fra et par prosent til opp mot 50 prosent.

Men for Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, et heleid tysk datterselskap av Norsk Hydro, blir satsen 352,71 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Årsaken til straffetollen er at Hydro og de andre virksomhetene er anklaget for å dumpe aluminium for milliarder av kroner i det amerikanske markedet.

– Vi mener dette er en urimelig og ubegrunnet avgjørelse, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til avisen.

