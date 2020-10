Seks meglerhus venter resultatvekst for Borregaard

Per Sørlie, konsernsjef i Borregaard.

Per Sørlie, konsernsjef i Borregaard. Foto: Anders Horntvedt

Industriselskapet Borregaard ventes å legge frem et resultat før skatt på 159 millioner kroner for tredje kvartal 2020, opp fra 156 millioner kroner samme kvartal 2019, melder TDN Direkt.

Anslaget er gjennomsnittet av seks estimater innhentet av Infront Data for TDN Direkt.

De seks meglerhusene venter at driftsinntektene vil synke med 5 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner for 3. kvartal. Resultatet før skatt i 2020 ventes å ende på 529 millioner kroner, og at det vil stige til 769 millioner i 2021 og videre til 985 millioner kroner i 2022.

Fem av meglerhusene har kjøpsanbefaling på Borregaard-aksjen, mens ett har hold-anbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 153 kroner, varierende fra 140 kroner til 165 kroner, ifølge TDN Direkt.

Aksjen har steget 52,42 prosent i år til 144,80 kroner.

Deltagende meglerhus er ABG Sundal Collier, Berenberg Bank, Carnegie, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Pareto Securities og SEB Equities.