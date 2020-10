Yara firedoblet nesten resultatet

Yara leverer tirsdag morgen et økt tredjekvartalsresultat, med rekordhøye NPK-leveranser, økt kapitalavkastning og økt kontantstrøm.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger), kom inn på 645 millioner dollar, og steg fra 591 millioner dollar i samme periode i fjor.

Eksklusive spesielle poster gikk EBITDA fra 630 til 558 millioner dollar, og nedgangen på 11 prosent forklares med lavere nitrogenpriser.

Gjødselgiganten leverer litt under forventning i kvartalet. Analytikerstanden hadde ventet seg et resultat før skatt på 403 millioner dollar og en omsetning på 3.206 millioner dollar.

Netto kontantstrøm fra driften ble 659 millioner dollar i kvartalet, og gjorde dermed et byks fra 285 millioner dollar i tredje kvartal 2019.

Tilleggsutbytte

Selskapet varsler et tilleggsutbytte 18 per aksje. Dermed er totalt 53 kroner kontantavkastning per aksje betalt eller forpliktet til aksjonærer i 2020.



Utbyttene betales ut etter at Yara i mars solgte sin eierandel av kjempeanlegget Qafco for én milliard dollar etter 51 års eierskap.

«Yara leverer sitt niende kvartal med økt kapitalavkastning, til tross for at resultatet påvirkes av lavere nitrogenpriser. Vår premium-fokuserte forretningsmodell fortsetter å levere, med rekordhøye NPK-leveranser i kvartalet. Jeg vil takke hele Yara-organisasjonen for nok et solid kvartal i et krevende marked», sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

NPK-leveransene i kvartalet kom inn på 2,98 millioner tonn, og steg fra 2,94 millioner tonn i samme periode i fjor.

NPK-gjødsel er fullgjødsel, som inneholder alle næringsstoffer viktige i norske forhold, blant annet nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K).

– Positiv trend

Yara skriver i rapporten at selskapets markedsutsikter er i en positiv trend, med en stabil global kornbalanse og begrenset press på tilbudssiden av urea.

«Etterspørselen etter gjødsel og matvarer er motstandsdyktig også i krisetider, og sikring av matvareproduksjon og relaterte forsyningskjeder har høy prioritet i alle land. Yaras finansielle stilling er robust, med sterk kontantstrøm fra drift og redusert investeringsnivå grunnet streng kapitaldisiplin», heter det.

