Borregaard økte inntektene

Borregaard ga inntektene et lite løft til 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 1,2 milliarder i samme periode i fjor.

EBITDA endte på 266 millioner kroner, sammenlignet med 286 millioner kroner i samme periode i 2019.

Resultatene til «Fine Chemicals» ble i perioden bedret, mens «BioSolutions» og «BioMaterials» ble svekket sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. For førstnevnte var det høyere salgsvolum og priser på bioetanol som var hovedårsaken til det forbedrede resultatet.

Selskapet påpeker at covid-19 i løpet av kvartalet påvirket salg og resultat negativt. For «BioSolutions» trakk høyere kostnader knyttet til transatlantiske forsendelser og lav etterspørsel i det amerikanske markedet ned. Innen «BioMaterials» ble effekten av redusert salgsvolum motvirket av blant annet lavere energikostnader.

– Resultatet for tredje kvartal ble påvirket av et covid-19-relatert fall i etterspørselen, særlig for noen av våre spesialiteter innen biopolymerer i det amerikanske markedet. Vi er glade for å kunne rapportere fremdriften i Fine Chemicals, sier Borregaard-sjef Per A. Sørlie i en kommentar.

Borregaard (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 1.260 1.239 Driftsresultat 153 179 Resultat før skatt 133 156 Resultat etter skatt 99 118