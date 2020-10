Nestlé trosser pandemien med kaffe og helseprodukter

Nestlé, verdens største mat- og drikkevareselskap, har holdt ut pandemien bedre enn mange andre, etter at de bestemte seg for å fokusere på kategorier med høy vekst for å motvirke nedgangen i salget til restauranter og kafeer.

Organisk vekst på 3,5 prosent

Etter at Nestlé fikk en vekst på 4,9 prosent i tredje kvartal, drevet av sterk etterspørsel etter mat til kjæledyr, kaffe og helseprodukter, hever matvaregiganten guidingen for organisk salgsvekst i 2020 til rundt 3 prosent. De hadde tidligere anslått en vekst på 2-3 prosent i år.

I løpet av årets ni første måneder har konsernet omsatt for 630 milliarder kroner, og levert en organisk vekst på 3,5 prosent. Det var på forhånd ventet en organisk vekst på 2,8 prosent, ifølge Reuters.

Etterspørselen etter mat og drikke som ble konsumert hjemme har fortsatt å være sterk under nedstengningen, mens salget av produkter som ble konsumert ute og på farten – omtrent 15 prosent av Nestlés salg – falt 26,4 prosent.

Starbucks-suksess i Norge

I Norge har de første ni månedene gitt gode resultater på tvers av Nestlés produktkategorier som blant annet kaffe, barnemat og frokostblandinger. Redusert grensehandel, økt hjemmekonsum og vellykkede lanseringer har bidratt å øke etterspørsel.

– Starbucks, Nescafé og Nescafé Dolce Gusto viser sterke veksttall og bidrar til betydelig kategorivekst innen kaffe. Særlig gledelig er det å se at vi også tar markedsandeler, noe som er viktig for oss når markedet generelt vokser. På under ett år har Starbucks etablert seg som en klar markedsleder innen kapsler i Norge. Det er vi virkelig stolte av, sier landssjef for Nestlé i Norge, Vladimir Wendl.