Pareto ser nesten 40 prosents oppside i Vow

Pareto Securities oppjusterer kursmålet på Vow-aksjen til 40 kroner fra tidligere 30 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes, ifølge en analyse TDN Direkt referer til.

Det tilsvarer en oppside på 38 prosent fra dagens kurs på 29 kroner.

2020-estimatene har blitt nedjustert noe som følge av covid-19, men fremtiden ser lys ut med strukturelle trender i alle selskapets vertikaler.

Plastgjenvinningsselskapet inngikk for en uke siden avtale med Tinfos for distribusjon av VOWs onshore «Plastic to Electricity»-anlegg for utvalgte land og markeder. Tidligere i høst ble det klart at tyske småsparere har vist stor interesse til aksjen.