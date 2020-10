Flere meglerhus hever kursmålet etter torsdagens nyheter fra Tomra

Flere meglerhus er ute med en oppdatering etter Tomras kvartalspresentasjon. Tallknuserne i SEB opprettholder sin salgsanbefaling på aksjen og skriver at det «fortsatt er tid til å sikre gevinst». Kursmålet heves ifølge TDN Direkt fra 270 til 300 kroner.

Meglerhuset er fornøyd med tredjekvartalstallene, men ser likevel en svak underliggende omsetningsvekst, nedgang i ordreinngangen og usikkerhet relatert til Covid-19-pandemien.

Danske Bank Markets jekker opp kursmålet fra 404 til 434 kroner og opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen. Analytikeren mener det langsiktige investeringscaset er uendret.

ABG Sundal Collier konkluderer med at Tomra er priset fullt ut og gjentar dermed sin hold-anbefaling. Kursmålet er ifølge TDN Direkt på 400 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 392,80 kroner, opp 0,5 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 58 milliarder kroner.

I tredje kvartal 2020 omsatte Tomra for 2,6 milliarder kroner, og overgikk dermed analytikernes spådommer på 2,5 milliarder. Driftsresultatet endte på 447 millioner kroner, mot ventet 385 millioner kroner.

Selskapet understreket at markedet returnerte til normalen i tredje kvartal, til tross for motvind fra coronapandemien. Det foreslås et utbytte i Tomra på 2,75 kroner pr. aksje.