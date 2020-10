Ulstein gjør eksklusivt skip klar for National Geographic

TO SØSTRE: «National Geographic Endurance» (t.v) og «National Geographic Resolution» ligger begge til kai ved Ulstein Verft. Mens førstnevnte er ferdig, starter nå utrustningen av sistnevnte.

TO SØSTRE: «National Geographic Endurance» (t.v) og «National Geographic Resolution» ligger begge til kai ved Ulstein Verft. Mens førstnevnte er ferdig, starter nå utrustningen av sistnevnte. Foto: Ulstein/Daniel Osnes

I mars ble Ulstein ferdig med utrustningen av det første ekspedisjonscruiseskipet for Lindblad Expeditions.

Torsdag ankom det andre skipet, og et omfattende utrustningsarbeid starter.

Skroget er bygget i Polen, og verftet i Ulsteinvik starter nå med isoleringsarbeid, elektroinstallasjoner og innredning av passasjerdelen på «National Geographic Resolution», som skal leveres i 2021.

Skipet er 124,4 meter langt og har 69 lugarer og suiter med plass til 126 passasjerer. Om bord vil det blant annet være spa- og treningsområde med behandlingsrom, badstuer, treningsrom, yogarom og boblebad med glassvegger ut i sjøen.

SLEPES TIL KAI: «National Geographic Resolution». Foto: Ulstein/Daniel Osnes

Lindblad Expeditions tilbyr ekspedisjonsreiser og samarbeider blant annet med National Geographic om cruise som skal fremme naturvern og bærekraftig turisme.

Venter på passasjerer

Søsterskipet «National Geographic Endurance» ligger fortsatt ved kai på Ulstein Verft.

Dette skipet ble levert i mars, men med full stopp i ekspedisjonscruisereiser som følge av coronapandemien har det foreløpig ikke hatt sin første reise.

FERDIGSTILT: «National Geographic Endurance». Foto: Ulstein/Daniel Osnes

Skipet vil bli sendt ut på jomfruturen så snart Lindblad starter opp igjen reiseaktivitetene.

Lite nytt innen cruise

Med byggeoppdrag for offshoresektoren i fritt fall, omstilte Ulstein seg og etablerte seg i nye markedssegmenter, med kontrakter innen ekspedisjonscruise, RoPax og havvind.

Denne prosessen har tatt tid og vært kostbar, og de seneste fem årene har Ulstein et underskudd på 1,6 milliarder kroner før skatt.

Den globale smittesituasjonen gjør også at det ikke lenger renner inn med cruiseordrer.

– Vi hadde stor tro på cruiseindustrien, men covid-19 gjør at nye ordrer innen dette segmentet er på hold, uttalte avtroppende konsernsjef Gunvor Ulstein til Finansavisen for et par måneder siden.