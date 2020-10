NorDan kjøper Rubicon

– Med NorDan Rubicon som eget selskap på laget kan vi nå bli en komplett leverandør av aluminiumsprodukter, fasade, glass og takprodukter og samtidig sørge for gode totalleveranser, sier administrerende direktør Trond Magnar Unhammer i NorDan.

Vindus- og dørkonsernet NorDan på Moi ekspanderer ytterligere, og går inn som hovedeier i fasadeselskapet, AS Rubicon på Klepp.

NorDan får etter transaksjonen en eierandel på 70 prosent, mens gründere og sentrale ansatte skal eie de resterende aksjene. Selskapet vil etter gjennomført transaksjon skifte navn til NorDan Rubicon.

Partene ønsker ikke å kommentere kjøpesummen, og selve transaksjonen er avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet, går det frem av en pressemelding.

Omsatte for 150 mill.

Rubicon ble startet 25 år siden av tre bransjekollegaer, og er i dag en betydelig leverandør av fasadeløsninger til større bygg på Sør-Vestlandet. Selskapet omsatte for 150 millioner kroner i 2019, og er en solid økonomisk bedrift med 55 ansatte.

– Dette er et spennende selskap med et godt rykte i markedet, og som leverer store og solide prosjekter. Vi ser at AS Rubicon passer godt inn med vår måte å drive forretningsvirksomhet på, og at kulturen virksomhetene er tuftet på med hovedsete på Moi i Sør Rogaland og Klepp på Jæren er lik, sier Unhammer.

Rubicon står blant annet bak fasadeløsninger til prestisjebygg i Stavangerregionen som Stavanger Universitetsjukehus, kjøpesenteret Herbarium, Finansparken og Hinna Park.

Jaktet samarbeid

Ifølge daglig leder Lars Mellerud i Rubicon har selskapet vært på jakt etter en samarbeidspartner for å kunne styrke virksomheten og vokse videre i Norge.

Som et resultat av mindre aktivitet i olje- og gassnæringen merker han at antall store forretningsbygg i lokalområdet er blitt redusert. Derfor har selskapet utvidet satsningsområdet geografisk.

– Selv med corona og synkende oljepris holder vi fortsatt full aktivitet i fabrikken og på byggeplasser. Ordrereserven representerer i dag mer enn 12 måneders produksjon, påpeker Mellerud.

Nylige oppkjøp

NorDan konsernet, som omsatte for 2,7 milliarder kroner i 2019, eier per i dag 11 fabrikker i Norge og Europa med tilsammen 2000 ansatte. Selskapet har 8 salgskontor i Norge og mer enn 30 salgskontor i konsernets hovedmarked.

I november i fjor gikk Nordan inn på eiersiden i smarthusselskapet Rackit i Stavanger for å skape en ny standard innen sikkerhet og smarthusteknologi.

Morselskapet, NorDan Gruppen, kjøpte nylig opp to virksomheter i henholdsvis Danmark og Irland, danske STM Vinduer og NorDan Vinduer Ltd. I Irland.