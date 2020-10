Rød bunnlinje for Elkem

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Fortsatt svake markeder preger Elkems tredjekvartalstall. I Kina viser bygg- og bilmarkedet sterk bedring, mens det i Europa og Amerika fortsatt er svakt.

Ifølge selskapet steg silikonprisene i Kina i tredje kvartal, mens prisene på silisium og ferrosilisium har flatet ut og økt litt fra lave nivåer.

Totalt rapporterer Elkem om svakere resultater for silikoner og silisiumprodukter enn i tredje kvartal i fjor, grunnet lavere salgspriser og lavere salg av spesialprodukter. Carbon Solutions rapporterte nok et sterkt kvartal med bedring av resultatene i utfordrende markeder.

Elkems totale driftsinntekter vokste 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA endte på 512 millioner kroner, ned fra 640 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Strategiske prosjekter

– Elkem hadde sterkt salg i tredje kvartal, og alle divisjoner rapporterte høyere volum sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultatet ble imidlertid negativt påvirket av svake markedsforhold grunnet covid-19, sier Elkem-sjef Michael Koenig i en kommentar.

Han påpeker også at Elkem fortsetter å utvikle strategiske prosjekter for å forbedre langsiktig verdiskaping, og at Battery Materials, Biocarbon og Digital Office alle er sentrale satsingsområder.

– Elkem har valgt Herøya Industripark i Norge som sted for et potensielt fullskalaanlegg for batterimaterialer. Prosjektet har også mottatt økonomisk støtte på 10 millioner kroner fra Enova til planleggingen. Det industrielle pilotanlegget for batterimaterialer i Kristiansand åpnes tidlig neste år, forteller Elkem-sjefen.

Han trekker også frem at pilotanlegget for biokarbon i Canada er nøkkelen for å erstatte fossilt kull i smelteprosesser og muliggjøre klimanøytral metallproduksjon, mens Digital Office vil gjøre Elkem til et mer datadrevet selskap.

Elkem (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 5.723 5.486 Driftsresultat 99 282 Resultat før skatt -74 282 Resultat etter skatt -97 220