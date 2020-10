Opptur for REC Silicon

REC Silicon hadde inntekter på 30,3 millioner dollar i tredje kvartal, ned fra 36,4 millioner dollari fjor. Driftsresultatet ble samtidig 9,4 millioner dollar, en klar opptur fra minus 17,1 millioner samme tid i fjor. EBITDA kom inn på 18 millioner, klart opp fra minus 6 millioner samme periode sist år.

Resultat før skatt økte fra 20,2 millioner dollar i minus til 8,2 millioner dollar i pluss. En årsak til oppturen er blant annet at selskapet slapp skattesmell, noe som reduserte gjelden med nesten 250 millioner kroner.

– Nok en gang har selskapet rapportert konsise finansielle resultater for tredje kvartal. Jeg er glad for at veien for å starte produksjonen på nytt Moses Lake-anlegget har blitt tydeligere, uttaler adm. direktør Tore Torvund.

REC Silicon utførte nylig en emisjon. Den er med på å gi økonomisk sikkerhet, ifølge Torvund.

Solenergiselskapet produserte 401 tonn polysilisium i kvartalet, mens lagrene gikk ned med 163 tonn. REC Silicon solgte 746 tonn silangass i tredje kvartal.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

REC Silicon (Mill. dollar) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 30,3

36,4

Driftsresultat 9,4

-17,1 Resultat før skatt 8,2

-20,2 Resultat etter skatt 30,7

-20,2