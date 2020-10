Endúr er via datterselskapet Endúr Sjøsterk tildelt en kontrakt for bygging og levering av to komplette fôrflåter til Nordlaks, opplyses det i en melding.

Kontrakten er verdt i overkant av 50 millioner kroner.

Den nye bestillingen betyr at Endúr Sjøsterk utvider antallet flåteleveranser til Nordlaks de seneste årene til fem. I 2019 ble tre flåter levert til oppdrettsselskapet.

NORDLAKS TAR FLERE: Av fôrlektervarianten Sjøsterk 500. Foto: Endúr

De nye flåtene vil bli levert i tredje kvartal neste år og andre kvartal 2022.

Det er snakk om modellen Sjøsterk 500, som måler 18 ganger 28 meter og har en fôrkapasitet på 500 tonn.

Flåtene Nordlaks har bestilt, skal tåle tøffe værforhold.