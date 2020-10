KJEDELIG PÅ SJØEN: Småsparerne som satset 70 millioner på Nidelv endte opp med 500.000 da prosjektet ble stoppet - delvis som følge av at kinesere aldri interesserte seg for båtliv.

I ti år holdt Erik Risdal på med stadige emisjoner i båtprodusenten Nidelv. Hver tredje måned var han ute på ny tiggerferd. Risdal laget prognoser om eventyrlige overskudd. Nøkkelen var billig produksjon i Kina, bruk av grafén samt salg mot det som skulle bli et enormt kinesisk marked for fritidsbåter.

Svært mange småsparere bet på agnet. Igjen og igjen ble det sendt penger til Arendal. Prisingen av Nidelv skjøt i været uten at det dempet interessen. Så var den kraftig ned, og opp igjen. Etterhvert som løftene om overskudd ikke ble holdt, ble bare prognosene skjøvet fremover i tid.

I 2016 uttalte Risdal til Finansavisen:

«Vi har valgt å ta selskapet på børs. Vi skal på Merkur Market i løpet av en måneds tid, vil jeg tro». Det var dog ikke første gang.

DYR MANN FOR SMÅSPARERE: Erik Risdal har gjort nye emisjoner mot småsparere etter at Nidelv-fiaskoen. Nå handler alt om Stationmar og Hammergy. Foto: Nidelv

Sluttresultat: 500.000

Prisingen av selskapet var da 115 millioner etter å ha vært enda høyere tidligere. Det ble imidlertid ingen børsnotering av selskapet, og da det gikk mot 2017 kuttet de prisingen til 14 millioner.

Nå har Finansavisen fått resultatet av Risdals luftslott. Småsparerne som til sammen puttet inn 70 millioner kroner i prosjektet endte opp med et samlet oppgjør på bare 500.000 kroner eller én krone for hver 10.000 aksje de eide.

Selskapet ble solgt til en lokal aktør, Geir Nesland Nilsen, fra Hisøya utenfor Arendal.

Siste emisjon i eventyret ble gjort høsten 2018. Så ble det stille. Våren 2019 ønsket Erik Risdal ikke å si noe om hva som skjedde med Nidelv.

«Det har jeg ikke tenkt til å prate med deg om», sa han og «Jeg gidder ikke snakke med deg om Nidelv. Det skjer ikke så mye i selskapet, men det kommer en melding om ikke så lenge».

Verdifall: 99,999 prosent

Meldingen til aksjonærene var at Nidelv var solgt. Småsparere fikk igjen 0,0001 krone pr. aksje de hadde betalt både 6 og 8 kroner for. Verdifallet utgjør 99,999 prosent. Risdal tok seg i alle fall bryet med å gi aksjonærene en grundig forklaring fordelt på fem punkter.

Den første årsaken var valutakursen som hadde steget fra 0,89 til 1,28 mot norske kroner. Det økte kostnadene med 42 prosent.

I tillegg hadde lønningene til arbeiderne økt med 60 prosent. Dessuten viste det seg at kinesere var totalt uinteressert i båtliv. «Kinesere har ingen tradisjon med å drive båtliv og ser ikke ut til å være særlig villige til å utvikle en slik tradisjon», skrev Risdal.

Fabrikken hadde på topp 45 ansatte. Antallet ble kuttet til 8 før fabrikken ble steng. Likevel løp leie på til sammen 4 millioner, som senere ble bekostet av Nidelvs kinesiske partner.

Til slutt viste det seg at selskapet som skulle levere grafén til Nidelv ikke kunne levere mer enn en brøkdel av ønsket mengde. «På den måten er hele potensialet i grafén i polyester forsvunnet», skriver Risdal.

Nye småsparere

Da luftslottet hadde kollapset var imidlertid Erik Risdal over på to nye prosjekter - Stationmar og Hammergy.

Stationmar driver utvikling av en teknologi som hindrer utligner bølgers vertikale bevegelser på vindmøller og borerigger. Igjen ble det gjort emisjoner mot småsparere.

– Vi har bevist at det virker. Vi lager tredjepartsverifikasjon hos Veritas. Dette blir en revolusjon for alt som har med flytende vind og rigger å gjøre. Aldri har noen fått slikt til å ligge i ro. Alt som finnes av bølgedemping kan du hive på sjøen. Dette er en vanvittig oppfinnelse av Per Vatne har gjort. NTNU har trodd på dette lenge, sier Risdal.

Fortsatt innrømmes det i regnskapet at dette utviklingsarbeidet er i en tidlig fase med stor usikkerhet.

I tillegg jobber han med Hammergy der ikke bare småsparere har gått inn, men selveste Petter Olsen-selskapet Firmament. Også her står Per Vatne som opprinner, og det handler om en boremaskin i form av en borhammer som ved hjelp av vanntrykk på 70 bar som gjør at man kan bore ekstremt dypt slik at man kan få tilgang til geotermisk energi på. Det handler om energibrønner på 400 til 1.000 meter og geotermiske brønner på flere kilometer.

I begge prosjektene er det gjort flere emisjoner, men Stationmar fikk inn 19 millioner i 2019 og har ikke hatt behov for kapital i 2020.