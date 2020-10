Covid-19 og lavere oljepris la en demper på aktiviteten i markedene som Scana opererer i. Det bidro til lavere inntekter for det maritime industriselskapet i tredje kvartal.

God kostnadskontroll og sluttføringen av større prosjekter bidro imidlertid til at resultatene gjorde et solid hopp. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 15 millioner kroner – en forbedring på 50 prosent fra tredje kvartal 2019.

Scana kunne også vise til en god ordreinngang i kvartalet.

Ved utgangen av september var ordrereserven på 304 millioner, noe som er 51 prosent høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Økningen tilskrives i hovedsak en betydelig kontrakt på forankringsutstyr til to flytende lagringsenheter for LNG. Ifølge selskapet inneholder også ordreboken et strategisk viktig prosjekt innenfor havvind.

Litt bekymret

Selv om Scana har sikret seg økt visibilitet med høyere ordrebok, peker selskapet samtidig på at det er knyttet usikkerhet til markedsutviklingen, noe som det også mener vil kunne påvirke selskapets økonomiske situasjon.

«Til tross for god ordreinngang for konsernet er det bekymringsfullt at det settes igang få prosjekter på nybygging og at prosjekter skyves ut i tid. Selskapet overvåker utviklingen tett og vurderer løpende nødvendige kostnadstilpasninger og tiltak for å sikre lønnsomhet og drift av konsernet,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.