Ny kontrakt for Endúr

Gjennom sitt datterselskap Endúr Sjøsterk er Endúr er tildelt en kontrakt for bygging og levering av en komplett fôrflåte til det norske forsknings- og testsenteret for havbruk, LetSea.

Den totale kontraktsverdien er over 30 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Endúr Sjøsterk i Bergen skal levere modellen Sjøsterk 600 til LetSea. Fôrbåten har en kapasitet på 600 tonn, og den vil bli utstyrt for bruk under tøffe værforhold. Den får også en hybridbatteripakke som reduserte klimagassutslippene betydelig.

Leveringsdatoen er blitt satt til mai 2021.

Endúr har i løpet av den seneste uken vunnet kontrakter for over 80 millioner kroner, etter at de i forrige uke inngikk en avtale med Nordlaks.