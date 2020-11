Flere meglerhus løfter Kongsberg Gruppen

Nordea Markets øker estimatene for Kongsberg Gruppen for 2020 til 2022, løfter kursmålet med 25 kroner pr. aksje. Fra 165 kroner til 190 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt. Nordea gjentar kjøpsanbefalingen. Bedre fremtidsutsikter for Commercial Marine og sterke marginer i forsvarsdivisjonen var sterke bidragsytere til oppjusteringen.

SEB er enige med Nordea om løfte estimatene for 2020 til 2022 på grunn av sterke marginer. Det svenske meglerhuset justerer også opp kursmålet for Kongsberg Gruppen, fra 220 til 222 kroner pr. aksje.

DNB Markets løfter også Kongsberg-estimatene for 2021 og 2022. Også her på grunn av sterke marginer i forsvarsdivisjonen. DNB mener derimot at mye av veksten allerede er priset inn, og beholder derfor sin hold-anbefaling. Men meglerhuset justerer likevel opp kursmålet med 5 kroner, til 155 kroner pr. aksje.