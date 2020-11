Mener fersk strategi betaler seg allerede

– Den nye kontrakten, sammen med de to kontraktene som ble signert i forrige uke, bekrefter rasjonalet bak denne retningen, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr .

Selskapet har satt seg som mål å bli en ledende leverandør i Norden til blant annet akvakultursektoren, og har gjort oppkjøp og fusjoner for å bli større.

Nå har selskapet vunnet kontrakter for over 80 millioner kroner i løpet av fem dager.

Bygger lektere

Mandag ble selskapet tildelt en kontrakt for bygging av en fôrlekter for LetSea, Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk. Kontrakten har en verdi på over 30 millioner kroner.

På torsdag i forrige uke inngikk selskapet en avtale om å levere to fôrlektere til Nordlaks for en samlet kontraktsverdi på over 50 millioner kroner.

Det er Endúr-selskapet Endúr Sjøsterk i Bergen som skal bygge de tre lekterne.

Den siste, til LetSea på Dønna i Helgeland, er planlagt levert i mai 2021 og vil ha en kapasitet på 600 tonn fôr. Den utstyres for å kunne operere i røffe værforhold og vil også ha en hybrid batteripakke som gir lavere utslipp.

Kontrakten bidro til at Endúr-aksjen steg rundt 6 prosent på Oslo Børs mandag ettermiddag.

Skal over 2 mrd.

Endúr har en ambisjon om å nå en omsetning på 2-2,5 milliarder kroner innen 2022, og det skal blant annet skje ved fusjoner og oppkjøp.

I juni i år varslet selskapet at det ville slå seg sammen med Oceano, og i midten av oktober var fusjonen sluttført.

– Målsettingen er å bli Nordens ledende maritime entreprenør innen havner, kai, vind og akvakultur, sa konsernsjef Eikeland til Finansavisen etter at fusjonen ble kjent.

– Dette er et glimrende utgangspunkt for å startet et konsolideringsløp, la han til.

Bare dager etter at Oceano-fusjonen ble godkjent, inngikk Endúr en avtale om å kjøpe BMO Entreprenør for 448 millioner kroner.

Etter det siste oppkjøpet har konsernet passert 1 milliard kroner i omsetning med god margin.