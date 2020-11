Elkem signerer milliardavtale med kinesere

Elkem Silicones har signert intensjonsavtaler med tre kinesiske kunder med samlet kontraktsverdi på over 1,3 milliarder kroner i forbindelse med China International Import Expo 2020, ifølge TDN Direkt.

Elkem skriver at Kina er det viktigste markedet for dem, og at etter den første effekten av Covid-19, ser selskapet nå sterk bedring i etterspørselen.

– Vi har gjort vårt ytterste for å sikre en jevn tilførsel av produkter til kundene, og omsetningen har også vokst jevnt, sier Frederic Jacquin, Senior Vice President i Elkem Silicones.

Selskapet leverte en svak kvartalsrapport i tredje kvartal , men meglerhusene anbefaler likevel kjøp.