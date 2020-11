Hydro vil resirkulere elbilbatterier - får millioner i støtte fra Enova

Hydro og Northvolts planlagte pilotanlegg for resirkulering av brukte elbilbatterier fra det norske bilmarkedet mottar 43,5 millioner kroner i støtte fra Enova, melder Hydro i en pressemelding tirsdag.

Målet er å starte bygging av fabrikken tidlig i 2021.

I juni kunngjorde Hydro og det svenske batteriselskapet Northvolt at de etablerer selskapet Hydro Volt for å bygge et pilotanlegg for resirkulering av materialer fra brukte elbilbatterier. Anlegget som planlegges bygget i Fredrikstad vil bli det første av sitt slag i Norge og vil være av de teknologisk mest avanserte resirkuleringsanleggene i verden.

– Lykkes de med dette, kan det bli mer lønnsomt og dermed mer attraktivt å resirkulere batterier. Derfor er dette et godt prosjekt for Enova og lavutslippssamfunnet, sier Enova-sjef, Nils Kristian Nakstad i begrunnelsen for tildeling av støtte.

Pilotanlegget i Fredrikstad vil i høy grad bli automatisert og utformet for knusing og sortering av batterier. Det vil ha kapasitet til å behandle mer enn 8.000 tonn batterier hvert år, med mulighet for senere kapasitetsutvidelse. Anlegget er forventet å koste om lag 120 millioner kroner.