Kitron tildeles F-35-kontrakt

F-35: Kitron er tildelt en utviklingskontrakt for F-35 jagerfly. Foto: Rick Bowmer

Kitron er tildelt en utviklingskontrakt for å oppdatere et F-35 testprogramsett (TPS) og tilby reparasjonskapasitet gjennom Kitron og et United States Government (USG) depot, fremgår det av en pressemelding fra selskapet onsdag.

Kontrakten omfatter et treårig utviklingsprogram, med en samlet verdi på 20 millioner kroner. Utviklingen vil bli gjort ved Kitrons anlegg i Arendal.

TPS-et ble designet og demonstrert av Kitron i henhold til en tidligere kontrakt. Det fullstendig oppdaterte TPS-et vil sette både Kitron og USG-depotet i stand til å oppdage og isolere feil i en modul i F-35-flyets kommunikasjons-, navigasjons- og identifikasjonssystem (CNI), utviklet av Northrop Grumman.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere og reparere flere moduler for F-35 Joint Strike Fighter.