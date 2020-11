Endúr-emisjon raskt på plass

Onsdag ettermiddag varslet Endúr at selskapet ville hente penger i en rettet emisjon. Senere på kvelden var pengene på plass.

Selskapet hentet 125 millioner kroner til en kurs på 1,20 kroner pr. aksje. Kursen er 19 prosent lavere enn onsdagens børskurs.

Til oppkjøp og vekst

Emisjonen ble gjennomført som en såkalt akselerert bokbyggingsprosess og var tilrettelagt av DNB Markets, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets.

Nettoprovenyet skal brukes til å delfinansiere oppkjøpet av BMO Entreprenør og til videre vekst og generelle selskapsformål.

Styret opplyser at det har vurdert ulike transaksjonsalternativer for å sikre tilførsel av ny kapital, men basert på en helhetsvurdering kom det frem til at en rettet emisjon best ivaretar selskapet og aksjonærenes interesser.

«Av denne grunn har styret sett det nødvendig å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer», skriver selskapet i en børsmelding.

Forpliktet seg til 45 mill.

Middelborg, Tigerstaden Marine og Songa Capital hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 15 millioner kroner hver – til sammen 45 millioner. I tillegg konverterer de et lån på 25 millioner kroner til aksjer. Det siste er ikke en del av den rettede emisjonen.

Endúr opplyser at primærinnsider og styreleder Øivind Horpestad gjennom selskapet Gimle Invest er tildelt 833.333 aksjer i emisjonen. Etter dette eier han 12,2 millioner aksjer, tilsvarende 2,03 prosent.