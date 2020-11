Arendals Foss øker utbyttet

Arendals Fossekompani hadde 876 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal av 2020, mot 1.077 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet på 68 millioner kroner er 28 prosent høyere enn i samme kvartal i 2019, fremgår det av kvartalsrapporten fredag.

Nettoresultatet gjorde et solid hopp og økte med 48 millioner kroner til 68 millioner.

– Vi er godt fornøyd med å levere et solid resultat i en periode preget av pandemi og rekordlave kraftpriser. Samtidig registrerer vi at det fortsatt er usikkerhet i markedene, uttaler Ørjan Svanevik, adm. direktør i AFK, i en børsmelding.

– Kvartalsresultatet viser at vi får til det vi prøver på; å utvikle internasjonale vekstselskaper. Alle selskapene våre gjorde det bra i tredje kvartal, hvor noen tjener mye penger og andre bedret resultatene kraftig fra i fjor. Samtidig som vi har fått synliggjort mer av de underliggende verdiene i konsernet, sier Svanevik til Finansavisen fredag.

Basert på kvartalsresultatet og en sterk balanse, vil Arendals Fossekompani betale 16 kroner pr. aksje i kvartalsutbytte i november.

– Vi øker utbyttet med 2 kroner sammenlignet med annet kvartal, sier Svanevik.

Styret i Arendals Fossekompani foreslår å gjennomføre en aksjesplitt, der hver aksje i selskapet splittes i 25 aksjer. En ekstraordinær generalforsamling i november skal ta den endelige avgjørelsen. En aksjesplitt er ventet å øke likviditeten i aksjen.

Lavere energipris, gode porteføljeselskaper

Driftsinntektene sank med 201 millioner kroner. Årsaken er i hovedsak lavere energipriser og terminering av et ulønnsomt kundeforhold i Cogen Energia, som i hele 2019 bidro med 600 millioner kroner i omsetning.

Samtidig hadde det grønne teknologiselskapet Volue, som ble notert på Merkur Market i oktober, inntekter på 209 millioner kroner i kvartalet, mot 189 i fjor. Driftsresultatet kom inn på 23 millioner, mot 15 i fjor.

– Porteføljeselskapene gjør det godt. Volue, NSSLGlobal og EFD Induction hadde et sterkt tredje kvartal, og både Tekna og Cogen Energia forbedret resultatet sammenlignet med tredje kvartal i 2019, sier Svanevik.

– Vi har en veldig sterk kontantposisjon, og den ble ytterligere økt etter utgangen av kvartalet gjennom nedsalget i Volue. Vi står finansielt støtt som Dovre og vurderer fortløpende nye muligheter, sier han.

