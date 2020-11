Mer enn tidoblet overskuddet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Volue VOLUE-ME hadde 209 millioner kroner i omsetning i kvartalet, opp ti prosent fra fjorårets 189 millioner.

– Selskapet leverer det det lover og rapporterte en høy vekst i gjentagende inntekter samt økte marginer. Det er utrolig spennende at EU har valgt Volue som nøkkelselskap innen innovasjon, sier konsernsjef Ørjan Svanevik i morselskapet Arendals Fossekompani i en kommentar til tallene.

– Like viktig er at Volue gjør de riktige tingene i et marked som kommer til å endre seg raskt de kommende årene. Selskapet har en uttalt målsetting om å skape en virksomhet med driftsinntekter på 2 milliarder kroner i 2025, noe vi står helhjertet bak, men i tillegg kommer mulighetene innen M&A.

– Som et notert selskap med en sterk balanse står vi foran en spennende reise, sier Svanevik.

Selskapet leverte et resultat før skatt og nedskrivninger (EBITDA) på 40 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 30 millioner i samme periode året før.

Arendals Fossekompani-datteren tok nedskrivninger på 17 millioner kroner – 2 millioner mer enn fjoråret – men takket være høyere omsetning endte driftsresultatet opp 8 millioner til 23 millioner kroner.

Bunnlinjen la på seg med over tigangeren etter en inntjening på 33 millioner kroner som følge av avsluttede operasjoner. Hvilke operasjoner som har gitt gevinst er ikke oppgitt i presentasjonen.

Volue tilbyr selskaper grønne løsninger for energi, kraft og infrastruktur og skal bidra til det grønne skiftet.

– Vi vil utnytte mulighetene i markedet og gjentar ambisjonen om å lage et selskapet med inntekter på 2 milliarder kroner innen 2025 med EBITDA-marginer på opp mot 30 prosent.

Selskapet oppgir også å ha en aktiv M&A-plan (merger & acquisitions, fusjoner og oppkjøp).

I fjerde kvartal 2020 har selskapet mål om omsetningsvekst på linje med veksten hittil i 2020. I 2021 er målet å nå en milliard kroner i run rate-omsetning i løpet av året. Målet for EBITDA-margin er høyt på titallet i 2020 og litt over 20 prosent i 2021.

