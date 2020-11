Som følge av kvartalstallene til Quantafuel dundret aksjen ned . Kjetil Bøhn, konsernsjef i selskapet, hadde på forhånd ventet et kursfall, men ikke av denne størrelsen, skriver TDN Direkt.

Aksjemarkedet fokuserte nemlig på en kostnadsøkning på anlegget ved Skive og et nettotap på nærmere 350 millioner kroner. Sistnevnte kommer som følge av et konvertibelt lån på 300 millioner kroner fra BASF, et tysk kjemiselskap.

Lånet ble bokført i 3. kvartal og er hovedårsaken til nettotapet på 350 millioner kroner, i følge Bøhn. Tapet i regnskapet er kun en teknikalitet knyttet til differansen mellom konverteringskursen på 14,4 kroner og kursen til Quantafuel ved utgangen av 3. kvartal på 63 kroner.

– Det er kun en regnskapsmessig kostnad som har null cash effekt, understreker konsernsjefen til TDN Direkt, og forklarer videre at når det blir konvertert til aksjer blir det regnskapsført som en 300 millioner kroner inntekt.