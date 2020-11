Pareto Securities rykker ut med en kjøpsanbefaling

Pareto Securities oppgraderer Norsk Hydro fra hold til kjøp, og hever ifølge TDN Direkt kursmålet fra 30 til 40 kroner. Årsaken til det er den siste tids prisoppgang på aluminium, som handles for rundt 2.000 dollar pr. tonn for første gang siden 2019.

Torsdag omsettes aksjen for 33,50 kroner, ned 0,3 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 68,6 milliarder kroner.

Under kapitalmarkedsdagen til Hydro, som finner sted 10. desember, venter meglerhuset at det vil være fokus på grønne initiativer, kostnader og investeringer, og selskapets batterisatsing.

Onsdag ble det kjent at teknologiselskapet Panasonic, Equinor og Hydro har inngått en intensjonsavtale om å danne et strategisk partnersamarbeid for å undersøke mulighetene for å etablere en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet.