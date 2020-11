Stavanger-investor lemper ut aksjer

SELGER: Camar AS, representert ved daglig leder Sindre Ertvaag, har redusert sin eierandel i Scana.

Camar AS har solgt 7,2 millioner aksjer i Scana til en gjennomsnittskurs på nesten 2,7 kroner stykket, tilsvarende 19,4 millioner kroner. Etter denne transaksjonen har Camar AS 16,1 millioner aksjer i Scana, tilsvarende en eierandel på 14,99 prosent.

Torsdag omsettes aksjen for 2,58 kroner, ned 19,4 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp 222 prosent.

Camar AS er primærinnsider i Scana grunnet representasjon i Scanas styre. Sindre Ertvaag, sønn til John Arild Ertvaag, er daglig leder i det Stavanger-baserte investeringsselskapet. De to eier selskapet sammen med Sindres søstre Silje og Stine.

Scana presenterte sine tredjekvartalstall 30. oktober. Covid-19 og lavere oljepris la en demper på aktiviteten i markedene som Scana opererer i. Det bidro til lavere inntekter for det maritime industriselskapet. God kostnadskontroll og sluttføringen av større prosjekter bidro imidlertid til at resultatene gjorde et solid hopp.