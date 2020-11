Økende etterspørsel i ureamarkedet

Utsiktene i ureamarkedet forblir positive, og prisene har tiltatt denne uken med økt etterspørsel i flere markeder, ifølge TDN Direkt.

«Det positive sentimentet vedvarer i ureamarkedet», skriver Profercy.

Spesielt ureaprisene i Nord-Afrika har steget markant som følge av begrenset tilbud globalt, og fravær av tilgjengelighet for kinesiske produkter for det kommende indiske anbudet.

Ifølge ADM har prisene steget rundt 20 dollar per tonn FOB denne uken ettersom europeiske kjøpere er tilbake i markedet. Egyptisk granulær urea handles til over 270 dollar per tonn FOB for januar og februar og prisene har klatret nært 30 dollar per tonn de siste to ukene. Ureaprisene i Svartehavet er opp til 238 dollar per tonn.

«Produsentene er komfortable med salget og tradere er klar over økende etterspørsel», skriver ADM.

Prisene stiger

Prisene i Europa er opp ettersom kjøpere har forstått at det er nødvendig med innkjøp før andre halvdel av desember.

I USA har Nola-prisene strammet seg til på bakgrunn av bedret internasjonalt sentiment, høyere kornpriser og lav import. Det samme skjer i Brasil, der økte priser i Vesten har ledet til høyere CFR-priser. Markedet i Asia siterer å være stramt på grunn av vedlikeholdsnedstengninger, ifølge Pareto Securities.

Det er også ventet at India vil annonsere et nytt anbud innen ukeslutt, ifølge TDN. Det målsatte volumet er på nært 1,5 millioner tonn.

Pareto Securities mener det trengs deltakelse fra kinesiske produsenter for at dette skal nås og viser til utregninger fra Profercy som viser at tilgjengelighet av annen opprinnelse er på om lag 1,2 millioner tonn. Prisnivåene i Østen tilsier at nivåene kan være på linje, eller høyere, enn i det foregående anbudet som var på 280 dollar per tonn CFR.

Stigende ureapriser vil sannsynligvis bidra til fastere priser for ammoniumnitrat (AN) og Profercy påpeker at AN-prisene har steget i Frankrike denne uken.