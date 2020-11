Kepler Cheuvreux starter dekning av Nel

TAR OPP DEKNING: Kepler Cheuvreux starter ifølge en analyse dekning av Nel, med en reduser-anbefaling og et kursmål på 18,5 kroner pr. aksje. Her ved Nel-sjef, Jon André Løkke.

TAR OPP DEKNING: Kepler Cheuvreux starter ifølge en analyse dekning av Nel, med en reduser-anbefaling og et kursmål på 18,5 kroner pr. aksje. Her ved Nel-sjef, Jon André Løkke. Foto: Iván Kverme

Kepler Cheuvreux starter ifølge en analyse dekning av Nel med en reduser-anbefaling og et kursmål på 18,5 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Analytikerne i meglerhuset anslår at hydrogen vil gå fra null til fem prosent i markedsandel av det totale energimarkedet innen 2040, hovedsakelig innen industri og kraft. Nel ventes sannsynligvis å se en lignende vekst i samme periode, men analytikerne er ifølge nyhetsbyrået usikkre på mulighetene for bruk av hydrogen i tungtransportkjøretøy og dermed selskapets overeksponering mot Nikola Motors.

Analytikerne venter dermed en bedre kjøpsanledning når forventningene til Nikola Motors har kommet ned.

Kursmålet på 18,5 kroner pr. aksje er basert på en antagelse om at Nel kan ta en markedsandel på 15 prosent med en ebita-margin på 15 prosent over tid, i et scenario hvor etterspørselen etter grønt hydrogen når 140 millioner tonn innen 2040, skriver TDN Direkt.

Det seneste året er Nel opp 179 prosent på Oslo Børs.