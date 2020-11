Analyser fra Kontali, Nasdaq og Cardo Partners, som peker mot en økning i globalt konsum av atlantisk laks med 1-2 millioner tonn frem mot 2030, legger grunnlaget for at Akva Group kan legge frem nye målsetninger for perioden 2021-23.

Dette går frem av meldingen selskapet har sendt ut før ettermiddagens kapitalmarkedsdag.

– Vi har troen på at Akva Group allerede har den finansielle kapasiteten til å realisere vår organiske vekststrategi, og samtidig betale et attraktivt og gradvis økende utbytte til våre aksjonærer, sier finansdirektør Ronny Meinkøhn i en kommentar.

Nøkkelementene i strategien

Topplinjeveksten ventes først og fremst å være organisk, med sterkt fokus på god drift.

Levere minimum 25 prosent økning i driftsresultatet på årsbasis.

Trinnvis øke avkastningen på sysselsatt kapital til minimum 15 prosent innen 2023.

Løfte innovasjonsinvesteringer med minst 50 prosent for å støtte produktutvikling og organisk vekst.

Øke investeringene på de tre digitale plattformene AKVA connect, AKVA observe og Fishtalk.

