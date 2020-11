Konsernsjef: Vil gjøre HydrogenPro størst av de største

AMBISIØS: Mårten Lunde, konsernsjef i HydrogenPro, har klare mål for fremtiden.

AMBISIØS: Mårten Lunde, konsernsjef i HydrogenPro, har klare mål for fremtiden. Foto: Iván Kverme

HydrogenPro gikk på børs med et smell tilbake i oktober, og Lunde var overrasket over interessen. Nå er selskapet på jakt etter flere hoder til lederposisjoner og har store ambisjoner for fremtiden.

– Vi har en ambisjon om å bli den største aktøren innen storskala hydrogensystemproduksjon, sier Mårten Lunde, konsernsjef i HydrogenPro, under selskapets presentasjon ved Fearnleys fornybar-seminar tirsdag.

Selskapet ser store fordeler ved å produsere elektrolysører i storskala, spesielt gjennom automasjon og robotikk.

– HydrogenPro velger strategisk å ikke satse så mye på brenselscelleteknologi, da vi mener det fortsatt er stor ledetid før nødvendig infrastruktur er godt nok utviklet, sier konsernsjefen.

Ifølge presentasjonsmaterialet forventer selskapet en vesentlig økning i etterspørsel av elektrolysører, noe konsernsjefen sier selskapet har teknologien til å møte.

Øystein Stray Spetalen har ikke tiltro til hydrogenbabyen, og økte for en tid tilbake sin shorteksponering mot selskapet.