SEB Equities nedgraderer Elkem til hold fra kjøp, og høyner kursmålet til 31 kroner per aksje fra 26 kroner. Nordea Markets nedgraderer til hold, og høyner fair value til 32 kroner per aksje, fra 26 kroner, ifølge TDN Direkt.

SEB skriver at markedsprisene for silikon, silisiummetall og ferrosilisium har fortsatt oppgangen så langt i fjerde kvartal. DMC-prisene i Kina har vært spesielt sterke, delvis på grunn av redusert tilbud.

Elkems kursutvikling har også vært sterk, og har overgått markedet og sammenlignbare selskaper. Estimatene til SEB er økt noe, ifølge meglerhuset.

SEB nedgraderer anbefalingen til hold, men øker kursmålet til 31 kroner fra tidligere 26 kroner.

Nordea Markets øker EPS-estimater for 2020-22 med henholdsvis 24, 11 og 2 prosent.

«Mens vi tror Elkems lønnsomhet vil øke betydelig de neste to årene, er dette delvis diskontert i aksjekursen allerede», skriver meglerhuset.

Ifølge Nordea er Elkem «verdsatt til en midtsyklus P/E på 9,8 ganger, og en P/E på 2022-estimater på 9,2 ganger».

Elkem stengte på 29,50 kroner på Oslo Børs tirsdag.