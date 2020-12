Tilbake i full fres etter 11 år med halv maskin

Nå er produksjonen i B-hallen på Hydro Husnes i gang, melder Norsk Hydro .

– SVÆRT GLEDELIG: Hilde Merete Aasheim. Foto: Hydro/Halvor Molland

Den første produksjonen fant sted i går, tirsdag, etter at produksjonslinjen ble stengt ned på grunn av finanskrisen for mer enn ti år siden. Husnes-anlegget, som ligger i Kvinnherad kommune i Vestland, har gått for halv maskin siden 2009.

Konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim, synes det er «svært gledelig» at B-hallen nå produserer aluminium igjen.

«Verden får tilgang på mer fornybarbasert og evig resirkulerbar aluminium, og med teknologioppgraderingene som er implementert kan vi produsere og levere på en mer effektiv, lønnsom og bærekraftig måte», heter det i en kommentar fra Aasheim.

Coronautsettelse

Hydros plan var å gjenoppta full drift tidligere i år, etter et oppgraderingsprosjekt til 1,5 milliarder kroner, men valgte å utsette oppstarten som følge av utbruddet av coronaviruset og virkningene på markedet. I september kom imidlertid beslutningen om å gjenoppta full drift innen utgangen av november.

Med Husnes tilbake i full drift vil produksjonen av primæraluminium nå opp mot 200.000 tonn. For halv maskin produserte Husnes-verket nær 100.000 tonn i året.



Eivind Kallevik, Hydros direktør for primærmetall, omtaler oppstarten i B-hallen som en milepæl, og peker videre på virkningene den har for lokalsamfunnet, ved at et Husnes-anlegg i full drift betyr nærmere 100 nye arbeidsplasser.