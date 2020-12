Kommer ingen vei uten staten

I STARTGROPA: Slik så verdens første hydrogenstasjon ut like etter åpningen på Island. Nå håper Everfuel Norway Retail at det bygges mellom 25 og 30 stasjoner i Norge frem mot 2030.

I STARTGROPA: Slik så verdens første hydrogenstasjon ut like etter åpningen på Island. Nå håper Everfuel Norway Retail at det bygges mellom 25 og 30 stasjoner i Norge frem mot 2030. Foto: FINANSAVISEN

Hydrogenselskapet Everfuel investerer 26 millioner kroner i Nels datterselskap H2 Fuel Norway, og blir majoritetseier med 51 prosent av aksjene. Samtidig trappes arbeidet opp med å utvikle et hydrogennettverk i Norge.

Men for å lykkes i dette arbeidet, er de helt avhengig av at myndighetene er med på satsingen.

– Det er en forutsetning at staten tar en aktiv rolle for å gjennomføre et så dramatisk skifte som det er å gå fra infrastruktur bygget rundt fossile energikilder til ny teknologi i alle ledd fra hydrogenproduksjon til fylling av kjøretøyene, sier adm. direktør Helge Skaarberg Holen i H2 Fuel Norway, som nå bytter navn til Everfuel Norway Retail.

MANGLENDE STØTTE: Helge Skaarberg Holen i Everfuel Norway Retail etterlyser bedre støtteordninger for hydrogen. Foto: FOTO: EVERFUEL NORWAY RETAIL

– Nåværende ordninger i Norge er ikke tilstrekkelige for å få til et grønt skifte. Aktørene i bransjen er klare. Teknologiene er klare. Men vi mangler de nødvendige støttetiltakene for å komme opp i kritisk masse og få snøballen til å rulle, legger han til.

– Ingen logikk

Holen er spesielt kritisk til de politiske rammene for støtteordningen Enova har etablert, og som han mener er ulogisk. Dette programmet legger opp til at lastebileierne både kan søke om støtte til å kjøpe lastebiler som går på hydrogen og til å bygge fyllestasjoner.

– Dette blir helt feil. Det er ikke lastebileierne som skal bygge ut en hydrogennettverk, det er det en profesjonell bransje som skal, sier han.

Ifølge Holen jobber nå hydrogenbransjen med å få Enova til å legge om programmet, slik at lastebileierne kan søke om støtte til lastebilkjøp, stasjonseiere kan søke om midler til utbygging av stasjoner og hydrogenprodusenter kan søke om støtte til elektrolysekapasitet.

– Dagens ulogiske struktur gjør at utbyggingen av fyllestasjoner har stoppet helt opp. Det er ingen som har fått tildeling gjennom dette programmet, sier Holen.

Har to stasjoner

Hele hydrogenbransjen fikk et solid tilbakeslag da eksplosjon hydrogenstasjonen til Uno-X-stasjonen på Kjørbo i Sandvika eksploderte sommeren 2019.

Siden den gang har imidlertid hydrogenoptimismen kommet tilbake, noe som gjenspeiles i aksjekursen til Nel, og noteringene av HydrogenPro og Everfuel på Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

Tidligere denne måneden kjøpte Everfuel H2CO fra Uno-X. H2CO eier to hydrogenstasjoner i Norge, én på Hvam, rett nordøst for Oslo, og én annen i Åsane, like nord for Bergen.

STORE AMBISJONER: Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard har store hydrogenplaner for både Norge og Europa. Foto: Everfuel

«Vi har en uttalt ambisjon om å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig over hele Europa. Norge spiller en sentral rolle i å nå den ambisjonen, og vi er ivrige etter å kunne tilby hydrogen til eksisterende og nye kunder,» sa Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard i en kommentar i forbindelse med kjøpet av H2CO.

Søker sammen

– Hvor mange fyllestasjoner ser du for deg i Norge i 2030?

– Da regner vi med at bransjen må ha mellom 25 og 30 fyllestasjoner for hydrogen, hvorav vi vil ha en vesentlig del. Det er nok til å dekke logistikkbransjen og flåtekunder, som taxi og andre med stor bilpark i tjeneste, sier Holen.

– Hvis den vanlige forbrukeren også skal tiltrekkes til hydrogen, er kritisk masse minst 50–60 fyllestasjoner, og trolig enda noen flere for å ha et heldekkende nettverk.

Den første nye stasjonen kan komme på Alna, hvor Oslo kommune har lagt en tomt ut på anbud. Holen tror dette først og fremst blir en fyllestasjon for taxier og lastebiler.

– I vårt tilbud til Oslo kommune kommer vi til å ha et forbehold om støtte fra Enova. Nå er det viktig at Enova ikke blir en potensiell bremsekloss for den videre utviklingen av hydrogen i Norge.

– I denne prosessen vil vi prøve å få til et samarbeid med de store taxi- og logistikkselskapene. Da kan vi søke sammen, og dermed kanskje også få aksept. Uansett vil Enova få en bekreftelse på at markedet er der, sier Holen.

Onsdag ettermiddag var Everfuel-aksjen opp 5,6 prosent til 38 kroner.