Bank of America med årets mest positive Nel-analyse

I takt med at stadig flere land og selskaper sier de skal satse på grønt hydrogen for å redusere CO2-utslippene, har Nel-aksjen føket i været. Og den trenden stopper ikke med det første, skal man tro Bank of America, som denne uken tok opp dekning av selskapet.

Meglergiganten spår at Nel-aksjen skal stige med ytterligere 37 prosent til 30 kroner det nærmeste året.

«Nel har en markedsandel på rundt 30 prosent og er godt eksponert for den eksponentielle veksten som kommer i hydrogensektoren (...) Vi ser muligheten for at Nel kan beholde en markedsandel på 17 prosent innen elektrolyse frem til 2050,» står det i analysen.

Med et kursmål på 30 kroner, klatrer Bank of America øverst på podiet blant optimistene. Tidligere har noen andre meglerhus også hatt kursmål som har snust på 30-tallet, men etter Hindenburg Research anklaget storkunden Nikola for svindel, og Nikola-aksjen deiset i bakken, er kursmålene jekket noe ned.

Torsdag ettermiddag var Nel-aksjen opp 3,5 prosent til 22,95 kroner. Selskapet prises nå til 32 milliarder kroner.

Nok en emisjon

Til tross for at Bank of America mener Nel bør verdsettes til over 40 milliarder kroner, er det fortsatt lenge til selskapet vil gå med overskudd. Meglerhuset tror at break-even oppnås først i 2024.

Før den tid vil imidlertid tallene være blodrøde. Både i 2021 og 2022 spås det at resultatet før skatt vil ende på rundt minus 800 millioner kroner.

«Vi forventer at Nel til sammen vil brenne av 3,1 milliarder kroner før den fri kontantstrømmen blir positiv i 2024,» står det i analysen.

Nel har opp gjennom årene gjennomført en rekke emisjoner. Senest i sommer hentet selskapet 1,3 milliarder kroner, slik at kontantbeholdning var på 2,5 milliarder ved utgangen av tredje kvartal.

Dette er imidlertid ikke nok til både å investere i økt produksjon og holde hodet over vannet. Bank of America tror derfor det kommer én emisjon til i Nel. Den vil bli på mellom 600 og 800 millioner kroner, ifølge analysen.

Meglergiganten mener også at Nel bør finne seg en strategisk partner, da selskapet i dag ikke har tilgang til fremmedkapitalmarkedet og at de store kontraktene som trolig kommer fremover krever en solid balanse.

Redusert teknologisk risiko

I analysen legges det også vekst på at Nel produsere både PEM- og alkaliske elektrolysører.

Analytiker-teamet i Bank of America har på sikt mest tro på PEM-elektrolysørene, som Nel produserer i USA, da disse raskt kan slås av og på. Det gjør at denne teknologien passer best i kombinasjon med ustabile fornybare energikilder, som vind- og solkraft.

Men det påpekes også at de alkaliske elektrolysørene, som etter hvert skal produseres på Herøya, har sin verdi.

«Vi tror at Nels konkurransefortrinn ligger i evnen til å produsere både PEM- og alkaliske elektrolysører. Denne muligheten tiltrekker seg flere potensielle kunder og reduserer samtidig den teknologisk risiko,» står det i analysen.

Utlendingene dominerer

Nel har de seneste månedene konkurrert med Equinor om å være Oslo Børs' mest omsatte aksje. Mye av den voldsomme interesse kommer fra investorer i Europa, og spesielt Tyskland.

Største aksjonær i Nel er en klientkonto i tyske Clearstream Banking, med nesten 47 prosent av aksjene. Nest største eier er en tilsvarende konto hos State Street Bank and Trust, men der er eierandelen kun på 1,6 prosent.

Da Nel la frem andrekvartalstall i slutten av august, røpte konsernsjef Jon André Løkke at bak Clearstream-kontoen var det over 140.000 aksjonærer, hvorav mer enn 160 institusjonelle investorer.

«Det var ikke bare vi som ble overrasket. Jeg tror Finanstilsynet også ble ganske overrasket over det tallet. Vi har jo en hærskare av fans rundt omkring i hele Europa. Det er selvfølgelig veldig morsomt,» sa Nel-sjefen til E24.

Nå som stadig flere internasjonale analytikere har startet dekning av selskapet, øker trolig interessen fra utlandet ytterligere.

Tidligere i år tok Berenberg opp dekning av selskapet, og deretter fulgte Citi. Denne uken kom altså den første analysen til Bank of America. Ifølge IR-direktør Bjørn Simonsen i Nel vil det trolig komme flere utenlandske analyser den nærmeste tiden.