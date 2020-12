I mål med milliardfinansiering til verdens største havvindpark

Equinor og SSE Renewables har nå fått finansieringen på plass for de to første fasene av utbyggingen av verdens største havvindpark, Dogger Bank utenfor Storbritannia.

Parken er finansiert opp med 5,5 milliarder pund, eller 65 milliarder kroner.

– Dette er en stor milepæl, sier konserndirektør Pål Eitrheim i Equinor i en pressemelding fra selskapet.

Han sier interessen for finansieringen har vært stor fra långivernes side, som endte med 29 banker og tre eksportkredittbyråer.

GIEK inne

Blant disse er Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), som garanterer for 3,6 milliarder kroner for leveranser fra Aibel og OHT.

I GIEKs garantier inngår denne gang også et lån fra Eksportkreditt på 900 millioner kroner.

– Vi viser nok en gang at GIEK støtter opp under norske leverandører i det internasjonale havvindmarkedet, sier adm. direktør Wenche Nistad i GIEK i en pressemelding.

Aibel skal levere to transformatorplattformer til Dogger Bank, mens OHT skal levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. Skipet blir verdens største av sitt slag når det leveres i 2021.

Dogger Bank er verdens største havvindpark, er eid av Equinor og SSE Renewables og bygges ut med en samlet kapasitet på rundt 3,6 gigawatt. Parken vil produsere strøm som dekker 5 prosent av Storbritannias energibehov.