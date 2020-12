Gigantisk forsvarskontrakt til 28 milliarder kroner i boks

Myndighetene i Storbritannia har tildelt BAE Systems en forsvarskontrakt verdt 2,4 milliarder pund, som tilsvarer ca. 28 milliarder norske kroner. Kontrakten innebærer levering av våpen og systemer, og har som mål å holde folk i jobb og øke investeringene, fremgår det av en pressemelding.

BAE Systems er verdens tredje største produsent av forsvarsmateriell og den største i Europa. Selskapet uttaler at kontrakten vil føre til at 4.000 jobber beholdes i Storbritannia, og at det skal investere 70 millioner pund i produksjonslinjer. 75 prosent av investeringene skal gjøres innen 2026.

Selskapet vil også bruke inntil 350 millioner pund på råvarer og maskinkomponenter fra selskaper basert i Storbritannia.

Den nye kontrakten, som heter «Next Generation Munitions Solution’ (NGMS)», tar over for den nåværende, som går ut i 2022.

Tidligere i november uttalte britiske myndigheter at de vil øke pengebruken til militæret og gjennomføre det største finansielle løftet siden Den kalde krigen.