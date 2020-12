KJØP: SpareBank 1 Markets venter kursoppgang for AqualisBraemar, her representert ved styreformann Glen Rødland.

KJØP: SpareBank 1 Markets venter kursoppgang for AqualisBraemar, her representert ved styreformann Glen Rødland. Foto: Iván Kverme

SpareBank 1 Markets hever kursmålet på AqualisBraemar fra syv til 15 kroner, og gjentar ifølge TDN Direkt kjøpsanbefalingen på aksjen. Meglerhuset beskriver aksjen som billig ut til tross for den solide kursoppgangen i 2020.

Mandag omsettes aksjen for 9,5 kroner, opp 15,9 prosent. Det betyr at aksjen er opp 45 prosent den siste uken mens den har lagt på seg 144 prosent hittil i år.

Tallknuserne mener høyere multipler kan rettferdiggjøres på grunn av større selskapsstørrelse, økte multipler hos sammenlignbare selskaper, sterk og lønnsom vekst innen fornybart, og en positiv resultat- og kontantstrømutvikling.

For en uke siden ble det kjent at AqualisBraemar hentet 135 millioner kroner i en emisjon for å kjøpe det London-baserte ingeniørkonsulenttselskapet LOC Group, som eies av blant andre investeringsselskapet Bridgepoint. Det sammenslåtte selskapet vil få 880 ansatte på 85 kontorer i 39 land over hele verden, noe som betyr en dobling fra i dag.