Yara fikk overlevert selvkjørende skip

Det autonome containerskipet «Yara Birkeland» ble mandag overlevert fra det norske verftet Vard over til Yara International. Overleveringen er blant de mer etterlengtede skipsleveransene i år, etter at skipet var blant finalistene fjorårets konkurranse om Nor-Shipping Next Generation Ship-prisen, skriver Splash247.

Ifølge Yara vil «Yara Birkeland» først bli testet ut for lasting av containere og stabilitet, før det drar videre til testområdet ved Horten for ytterligere forberedelser for autonom drift.

Planen er at det elektriske containerskipet skal frakte gjødsel fra Yaras produksjonsanlegg i Porsgrunn til containerhavnene i Brevik og Larvik. Ved å flytte transport fra land til sjø håper Yara å kutte 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året. Enova ga i 2017 Yara i støtte for å bygge «Yara Birkeland».

I drift neste jul

Det var tidligere forhåpninger om at det 80 meter lange skipet skulle være i driften innen utgangen av året, men nå er planen at «Yara Birkeland» blir operativt i slutten av 2021. Pandemien har gikk forsinkelser på leveringen, men utfordringer med den autonome logistikken på land har også bidratt til ytterligere forsinkelser på prosjektet.

– Konstruksjonen av skipet er blitt gjort i henhold til planen med noen små forsinkelser, inkludert montering av batteri, kontroll- og navigasjonssystemer. For den autonome logistikken på land fortsetter prosjektgruppen å se etter forenklede løsninger på dette, skriver Yara i en oppdatering mandag.

Yara sier de vil evaluere ulike eiermodeller eller partnerskap for drift og kommersialisering.