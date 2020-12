Bewi henter enda flere millioner

Emisjonen skjer i forbindelse med at selskapet skal noteres på hovedlisten av Oslo Børs. Selskapet emitterer opp til like under 1,4 millioner aksjer til tegningskurs 21 kroner per aksje.

Nettoprovenyet vil benyttes til å redusere nettogjelden og sikre større finansiell fleksibilitet i forbindelse med selskapets oppkjøpsstrategi.

Nordea og SpareBank 1 Markets samarbeider som tilretteleggere i emisjonen.

I forrige uke hentet selskapet 75 millioner kroner, men nå vil det hente ytterligere 25 millioner.