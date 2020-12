Kursfesten glapp for Fredly og Spetalen

INN OG UT: 15. juni ble det kjent at både Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly hadde investert 74 millioner kroner i Kongsberg Automotive. I slutten av juli var de allerede ute av listen over de største aksjonærene. Etter kraftig kursoppgang den seneste tiden ville aksjene i dag vært verdt 235 millioner kroner.

Da coronakrisen rammet verdensøkonomien i begynnelsen av året, ble det bråstopp for bildelprodusenten Kongsberg Automotive (KOA). I løpe av kort tid ble flere fabrikker midlertidig stengt ned og inntektene stupte.

Krisen var så akutt at KOA allerede i begynnelsen av april varslet om en milliardemisjon.

«Interessen i emisjonsmarkedet var enorm. Samtidig var det en veldig stor prisdisiplin hos investorene. Det medførte at emisjonskursen ble satt så lavt som 10 øre,» sa daværende konsernsjef Henning E. Jensen om kapitalinnhentingen.

Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly var blant investorene som fikk tegne seg i den attraktive emisjonen. Begge investerte 74 millioner kroner, og fikk dermed 740 millioner aksjer.

De to superinvestorene solgte seg imidlertid raskt ned, og allerede i slutten av juli var de ute av listen over de 50 største aksjonærene. Selv om begge sikret seg en solid gevinst, kunne den vært langt større med litt mer tålmodighet.

KOA-aksjen har nemlig for alvor fått opp farten den seneste tiden. Tirsdag ettermiddag var aksjen opp nye 10 prosent til nær 0,32 kroner. Dermed handles aksjen 220 prosent over emisjonskursen.

Hvis Spetalen og Fredly hadde beholdt sine KOA-aksjer, ville de i dag vært verdt 235 millioner kroner.

Kraftig forbedring

Den store katalysatoren for kursfesten var tredjekvartalsrapporten som ble lagt frem i slutten av oktober. Etter at selskapet hadde lagt frem en blodrød bunnlinje på 117 millioner euro i andre kvartal, ble fasiten i tredje et lite plussresultat på 600.000 euro.

Dessuten ble utsiktene jekket opp flere hakk:

«Vi har en veldig sterk ordrebok, og vi ser også at oktober, som snart er over, blir en sterk måned,» sa finansdirektør og fungerende konsernsjef Norbert Loers, og la til:

«Når vi ser inn i første kvartal neste år, har det aldri tidligere sett så bra ut på denne tiden av året.»

KLAR BEDRING: Finansdirektør og fungerende konsernsjef Norbert Loers i Kongsberg Automotive meldte om et kraftig oppsving i slutten av oktober. Foto: kongsberg Automotive

Loers opplyste at det samlede salget i 2020 trolig vil ende på 945 millioner euro. Det var en kraftig oppjustering av tidligere guiding på 914 millioner.

Ettersom salget i årets tre første kvartaler var på 671 millioner, betyr det at salgsinntektene i inneværende kvartal blir på 274 millioner euro, eller bare 7 millioner euro lavere enn i samme kvartal i fjor.

25 prosent oppside

I dag er Mats Liss i Kepler Cheuvreux den eneste analytikeren som følger selskapet. Han endret raskt fra hold til kjøp etter tredjekvartalsrapporten. Kursmålet han opererer med er 0,40 kroner, tilsvarende en oppgang på nye 25 prosent.

KJØP: Kepler Cheuvreux -analytiker Mats Liss. Foto: LinkedIn

«KOA har en lovende ordrereserve. Vi anslår at dagens ordrereserve kan øke salget med mellom 35 og 40 prosent de neste 2-3 årene,» skrev han i analysen etter kvartalspresentasjonen.

Han venter dessuten at bunnlinjen vil gå fra minus 27 millioner euro i år, til et plussresultat på 24 millioner euro i 2021 og 35 millioner euro i 2022.

Liss skriver videre at han mener en P/E på 7 for estimert inntjening neste år er attraktivt, gitt selskapets sterke ordrereserven og den finansielle stillingen etter vårens emisjon. Han spår at selskapet inntekter i 2021 vil være tilbake på samme nivå som i 2019.

Til tross for børsfesten de seneste ukene er KOA-aksjen ned 76 prosent siden årsskiftet.