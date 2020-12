Kongsberg har mottatt oppfølgingskontrakt på 820 millioner kroner

Kongsberg Defence & Aerospace tirsdag inngått den andre oppfølgingskontrakten med Japan for levering av Joint Strike Missile (JSM) til deres F-35A jagerfly, ifølge en børsmelding.

Kontrakten har en totalverdi på 820 millioner kroner.

JSM er et femtegenerasjon luft til overflate missil spesielt utviklet for å dekke opp for F-35 sin rolle i anti overflate krigføring og mot landmål. JSM passer i bomberommet til F-35A slik at missilet kan lastes uten at det går utover flyets unike lavsignatur.

JSM har i tillegg overlegne egenskaper mot høyt prioriterte sjø- og landmål med god egenbeskyttelse fra lange avstander.

«Alle medlemslandene i F-35 programmet fortsetter å vise stor interesse for JSM. Vårt forhold til Japan har nå blitt enda sterkere med denne andre oppfølgingskontrakten», uttaler Eirik Lie, President Kongsberg Defence & Aerospace, i børsmeldingen.