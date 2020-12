Stollek i Vard-ledelsen

NYE FJES: Fra venstre Attilio Dapelo leder for cruisesegmentet, konsernsjef Alberto Maestrini og Fredrik Mordal Hessen, leder for offshorefartøy i Vard Foto: Vard

Fredrik Mordal Hessen fra Ålesund har tiltrådt stillingen som leder for forretningsområdet Offshore and Specialized vessels, etter at Erik Haakonsholm har valgt å si opp sin stilling i Vard. Det er også besluttet at Attilio Dapelo skal ta over som leder for forretningsområdet Cruise, når Mauro Leboffe om kort tid reiser tilbake til Fincantieri i Italia.

Disse endringene kommer kort tid etter at verftsgruppen i begynnelsen av november fikk ny konsernsjef og styreleder i italienske Alberto Maestrini (61).

Frem til Maestrini tiltrådte har Haakonsholm og Leboffe delt på ansvaret i toppstillingen siden Vards mangeårige adm. direktør Roy Reite sluttet i stillingen i fjor. I november var planen at Haakonsholm og Leboffe skulle fortsette å lede sine respektive forretningsområder og rapportere til Maestrini.

Da Reite gikk av som konsernjef gikk han inn som styremedlem, i løpet av sommeren har han imildertid fratrådt også dette vervet.