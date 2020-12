I oktober hentet Rec Silicon én milliard kroner i en rettet emisjon. Samtidig varslet selskapet at det vurderte en ny emisjon på opptil 18,5 millioner nye aksjer i selskapet.

I en børsmelding tirsdag kveld varsler REC Silicon at selskapet har valgt å ikke gjennomføre emisjonen. Bakgrunnen for avgjørelsen er at aksjen er blitt handlet under tegningskursen på 10,8 kroner.

Tirsdag stengte aksjen opp 3,86 prosent.