Kvartett jekker opp Hydro

DYRERE: Høyere aluminiumspriser gjør Norsk Hydro mer attraktivt. Her ved konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Foto: Iván Kverme

Sparebank 1 Marlets har oppjustert kursmålet til Norsk Hydro fra 33 kroner pr. aksje til 42 kroner, samtidig som de fortsetter med kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt. Meglerhuset viser til EPS-estimatene for Norsk Hydro har steget 54 prosent på tre måneder, mens aksjen har gått opp 31 prosent. På grunn av høyere aluminiumspriser venter Sparebank 1 Markets at flere meglerhus vil oppdatere sine prognoser og kursmål for Norsk Hydro.

Et meglerhus som har oppdatert tallene sine er SEB Equities, som setter opp anslagene for det underliggende driftsresultatet med 15 prosent i 2021 og 8 prosent i 2022. Meglerhuset forhøyer Hydros-kursmål med 6 kroner, til 40 kroner pr. aksje. og gjentar kjøpsanbefalingen.

Også den tyske kjempen Deutsche Bank har valgt å justere opp Hydros kursmål som følge av veksten i aluminiumsprisene. Ifølge TDN Direkt setter tyskerne opp kursmålet fra 35 kroner til 43 kroner pr. aksje. Meglerhuset sier at mye har endret seg siden de oppgraderte det norske industrikonsernet til en kjøpsanbefaling i oktober, blant annet at selskapet begynner med utbytte igjen. De har også valgt å heve ebitda med mellom 3-7 prosent for 2021.

Credit Suisse har også valgt å heve kursmålet på Norsk Hydro-aksjen. Sveitserne har løftet den til 38 kroner pr. aksje, fra 30,50, skriver Reuters.