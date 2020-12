Skal ri elbilbølgen – åpner workshop i Kina

Elkem har åpnet en ny workshop i Shanghai – Delta 2 – for utvikling og produksjon av spesialiserte silikoner for hybrid- og elektriske biler, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Selskapet mener økt salg av hybrid- og elbiler representerer «en stor vekstmulighet», særlig innen silikoner, og påpeker at en elbil inneholder i snitt fire ganger så mye silikoner som en vanlig bil.

Ifølge meldingen bidrar silikoner til tryggere og mer pålitelige og komfortable biler, som en nøkkelkomponent i airbager, kabler, slanger og dekk.

– Fremtidens biler vil bli drevet av elektrisitet og bygget og beskyttet av silikoner. (...) Shanghai er det beste stedet å ri bølgen av transportelektrifisering og utvikling innen fornybar energi, sier direktøren for Elkems Silicones-divisjon, Frederic Jacquin, i en kommentar.

Elkem minner også om at Kina er verdens største enkeltmarked for produksjon og salg av elbiler, og viser til prognoser om at elbiler vil utgjøre en tredjedel av nybilsalg innen 2030.

