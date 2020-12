Spetalen, Blystad og Skorstad satser på krypto

Torsdag etter stengetid sendte børsskallet Element ut en børsmelding hvor det fremkommer at selskapet skal kjøpe opp Harmonycain, som utvikler av mikrochiper for datamaskiner brukt til kryptomining.

Transaksjonen gjennomføres gjennom å utstede 51 millioner nye Element-aksjer og 10 millioner warrants med strike på 10 kroner, hvor halvparten av utløses ved produksjonsstart og fem millioner ved betaling fra første kunde.

I en annen børsmelding skriver Element at det vurderer å gjøre en rettet emisjon på 60 millioner kroner gjennom utstedelse av 12,5 millioner aksjer til kurs fire kroner.

SATSER: Arne Blystad spytter inn penger i Element-emisjonen. Foto: Foto: Iván Kverme

Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist har allerede sikret emisjonen sammen med styremedlemmer i Harmonychain og Element.



Spetalen er allerede blant de største aksjonærene i Element gjennom det kontrollerte investeringsselskapet Saga Pure. I emisjonen skal han kjøpe aksjer gjennom Tycoon Industrier.

Torsdag stengte Element-aksjen i 4,70 kroner etter en kursoppgang på 7 prosent. Det priser selskapet til 90 millioner kroner.

Ryddet gammel moro

Element er mest kjent for feilslåtte gruveinvesteringer og «dødsspirallån» fra Alpha Blue Ocean. I fjor høst kom gruveselskapet ut av låneavtalen med Alpha Blue Ocean, som har bidratt til ekstrem utvanning.

LIKER KRYPTO: Ketil Skorstad har satset penger på Arcane Crypto, som snart skal på børs i Stockholm. Han er også med i kapitalinnhentingen til Element. Foto: Eivind Yggeseth

I sommer skrev Finansavisen at konsernsjef Geir Johansen har ryddet opp gammel moro og sitter igjen med et tomt børsskall med 3.200 aksjonærer, 20 millioner i kontanter og et stort fremførbart underskudd.

«Siden nyttår har vi jobbet med en håndfull selskaper som ønsker å gjøre noe sammen med Element. Vi skal sørge for at våre aksjonærer får best mulig avkastning. En «reverse takeover» er en mulighet vi jobber med, siden vi har en ideell plattform for å komme raskt på børs. Hvis man bruker Element som skall vil blant annet kravet til antall aksjonærer på hovedlisten», uttalte han.