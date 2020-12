Yara annonserer planer for fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya

På et ESG-seminar mandag legger Yara frem planer om å utvide sin kjernevirksomhet som et ledende «food solutions» selskap, muliggjøre hydrogenøkonomien og drive bærekraftig verdiskaping, melder selskapet i en pressemelding mandag.

Et av punktene på planen er å annonsere fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, med mulighet for å kutte 800.000 tonn CO2.

«Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til skipsfarten. Yara er verdensledende innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk. Et fullskala prosjekt for grønn ammoniakk er mulig i Norge, ved å elektrifisere ammoniakkfabrikken vår på Herøya» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

For å gjøre visjonen om nullutslipps ammoniakkproduksjon mulig søker Yara partnere og offentlig støtte. Med nødvendig støtte og rammeverk vil prosjektet kunne være i drift i 2026.

Utvider kjernevirksomheten

Som ett av flere vekst- og forbedringsinitiativ presenterer Yara en endring av deres kommersielle forretningsmodeller, salgskanaler og løsninger. Målet er inntektsvekst fra nye online-tjenester, resultatbaserte modeller og digitale karbonmarkedstjenester.

Ambisjonen er å tilføre 300-600 millioner dollar i ny EBITDA innen 2025, ut over eksisterende initiativer.

Yara vil fortsatt ha sterkt fokus på kapitaldisiplin og kapitalpolitikk, med mål om en midt-syklus avkastning (ROIC) over ti prosent. Totale investeringer for perioden 2021-2022 kombinert er uforandret på totalt 2,2 milliarder dollar, med et totalt årlig investeringsnivå på maksimalt 1,2 milliarder dollar fra 2022 og utover.