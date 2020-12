Sender «veiskillevalg» ut på anbud

– Vi ønsker å kjøre en anbudsrunde. Det er viktig å vurdere forskjellige teknologier der ute og det er flere leverandører, sier investorkontakt Thor Giæver i Yara YARA til TDN Direkt.

Trenger tre ting

Yara har ennå til gode å ta en «veiskillevalg» for hvilken teknologi som skal brukes i prosjektet, men Yara og Nel har samarbeidet i et mindre pilotprosjekt for hydrogenproduksjon gjennom elektrolyse ved Yara-anlegget i Porsgrunn. Giæver i Yara sier det neppe er en ulempe å ha samarbeidet med Yara tidligere, selv om konsernet ennå ikke har tatt noe valg.

Ifølge Giæver trenger Yara tre ting for å få gjennomført prosjektet. Det første er en partner på elektrolysesiden. Det andre er at man må ha jobbet opp mot det offentlige, sånn at man vet hvor mye støtte man får. Og til slutt må Yara utvikle markedet og øke etterspørselen etter karbonfrie produkter.

Prosjektet har behov for offentlig støtte, selv om Yara vil ikke komme med noe konkret tall for øyeblikket. Men Yara imidlertid helt bort fra at dette kan bli et prosjekt som utelukkende er avhengig av offentlig støtte, skriver TDN Direkt.

Det er ventet at en avgjørelse vil komme i løpet av 2022.